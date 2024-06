MARANO, RICOMINCIA L’ODISSEA (DELL’ACQUA) PER I CITTADINI DI CUPA CASTELLO SCILLA

70 Visite

Ci risiamo, ma questa volta con largo anticipo. In via Cupa Castello Scilla manca l’acqua da più di due giorni. Ai civici 7,9, 11, in particolare, ed è sempre la stessa storia. Nessun avviso, nessuna risposta esaustiva dai vigili, ufficio tecnico che da anni sostiene che si tratti di problematiche non attinenti alla condotta idrica comunale. E i cittadini, almeno 40-50 famiglie, costrette da oltre due anni, dalla primavera alla fine dell’estate, con disagi infiniti. Ma il sindaco lo sa? Probabilmente no. Ma qualcuno si preoccuperà di dare manforte a queste persone, anche con qualche autobotte della protezione civile o di altri enti?













