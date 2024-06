Assolda due killer per ammazzare l’uomo che gli stuprò la figlia 15enne

Giuseppe Matarrazzo fu freddato con due colpi di pistola davanti a casa il 19 luglio 2018, circa un mese dopo essere uscito dal carcere in cui aveva scontato una condanna per violenza sessuale aggravata ai danni di un’adolescente che poi si era suicidata: l’unico testimone ad assistere al delitto era stata la madre della vittima, che era riuscita a fornire solo una vaga descrizione della vettura da cui erano stati espolsi i colpi d’arma da fuoco risultati letali per il figlio.