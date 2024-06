Elezioni Europee, il candidato Ferrandino a Calvizzano con Di Fenza

103 Visite

Ha fatto tappa a Calvizzano, Giosi Ferrandino, l’eurodeputato uscente, candidato di Azione, pronto a ritornare a Bruxelles. L’evento politico si è tenuto nell’Hotel Donato. Ferrandino sul territorio è sostenuto dal Consigliere Regionale Pasquale Di Fenza e dal suo gruppo di assessori e consiglieri. Tra gli intervenuti anche Vincenzo Varriale, referente di Azione in Campania, il Consigliere Regionale Salvatore Aversano, l’ex senatore Tommaso Barbato, l’avv. Ferdinando Scotto, l’ex assessore di Marano Salvatore Perrotta, i consiglieri comunali di Marano Teresa Aria e Vincenzo Battilomo, l’Assessore all’istruzione Carmen Bocchetti, la consigliera comunale di Calvizzano Francesca Nastro, il consigliere comunale di Quarto Vincenzo Sabatino, nonchè professionisti e personaggi influenti della società civile. La sala gremita di pubblico ha ascoltato le parole di Di Fenza e Ferrandino. “L’area Nord di Napoli necessità di una rappresentanza all’europarlamento – ha dichiarato Di Fenza – i nostri territori hanno bisogno di figure valide e Ferrandino rappresenta il giusto mix tra esperienza, lealtà e buona politica, ce la possiamo fare.” – ha così concluso il capogruppo in consiglio di Azione e Per. “Dopo due mandati mi auguro e spero di poter tornare a Bruxelles per tutelare gli interessi del mio paese e della mia regione, la Campania. Spero vivamente di poter raggiungere questo traguardo” – ha detto Ferrandino a margine dell’incontro. Il dibattito si è poi concluso con torta e buffet offerti dalla pasticceria Baiano di Renato Liccardo.

Nota stampa













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews