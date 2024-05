Lettere al direttore. “Non solo malasanità, all’ospedale di Giugliano un’assistenza eccezionale nel reparto di cardiologia”

135 Visite

Caro direttore, si parla spesso di malasanità ed è giusto farlo perché in tanti ospedali, purtroppo, ancora oggi accadono cose spiacevoli e gravi. Allo stesso tempo, però, ritengo si debba anche evidenziare quanto di buono c’è nelle nostre realtà. Mia sorella, poco meno di 10 giorni fa, si è dovuta sottoporre a un importante intervento all’ospedale San Giuliano di Giugliano. Reparto cardiologia. Siamo rimaste, entrambe, positivamente sorprese per la straordinaria assistenza ricevuta. Il personale ospedaliero, dai medici agli infermieri, non ha lesinato impegno e cura. Una dedizione encomiabile nei confronti di tutti gli ammalati di quel reparto che ci ha reso felici. Desideravo, con questa mia missiva, portare a conoscenza dei suoi lettori questo caso di buonissima sanità, in un ospedale che in passato è finito anche nel mirino di tanti osservatori esterni.

Sorelle Iorio













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews