Decreto Salva casa, ecco cosa si può sanare e i tempi previsti

L’effetto imbuto nei Comuni

Il provvedimento prevede anche un meccanismo di silenzio assenso. In caso di permesso di costruire in sanatoria la Pa avrà 45 giorni per rispondere, mentre in caso di Scia in sanatoria avrà 30 giorni. Nei primi giorni è probabile un effetto imbuto, con una grande quantità di domande per i Comuni. In molti casi, allora, potrebbe maturare il silenzio assenso e le amministrazioni potrebbero non avere il tempo di esaminare nel merito le richieste. Seguiranno una strada diversa gli immobili in zone vincolate, per i quali ci saranno termini più lunghi, e quelli che abbiano bisogno di un supplemento di istruttoria.

Tolleranze dal 24 maggio

Non tutte le norme del decreto, però, avranno come riferimento la data del 30 maggio. Il capitolo dedicato alle tolleranze, infatti, sarà agganciato a una data diversa, quella del 24 maggio. Solo i lavori realizzati entro quel termine, infatti, potranno sfruttare il nuovo regime di tolleranze, più favorevole. Le tolleranze costruttive non saranno più del 2%, come adesso, ma saliranno fino al 5% e saranno parametrate alla dimensione dell’immobile.