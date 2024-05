Cappellano portava droga in carcere ai detenuti: arrestato

120 Visite

Doveva essere un pacco contenente il necessario per i detenuti, invece all’interno c’era droga. Tanta. Lo stupore della polizia penitenziaria è stato enorme quando ha scoperto che a introdurre tra le mura carcerarie la sostanza stupefacente era chi doveva fornire assistenza spirituale e favorire il reinserimento sociale.

A portarla all’interno del carcere di Velletri sarebbe stato, infatti, proprio il cappellano della casa circondariale, un sacerdote di 63 anni, parroco dell’Istituto Salesiano di Genzano. A finire in manette, è stato Maurizio Verlezza, parroco del centro religioso di via Mazzini e direttore dell’oratorio Don Bosco, figura nota sull’intero territorio nazionale per la sua attività svolta nel campo del volontariato.













