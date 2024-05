Campo rom a Giugliano, ora De Luca scarica su Piantedosi. Ma tutti sanno che la competenza è della Regione

80 Visite

“Sollecito il ministro Piantedosi a affrontare il problema del campo rom di Giugliano, che abbiamo da decenni”. Così il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, che fa anche riferimento alle segnalazioni avanzate da alcuni cittadini di furti avvenuti lungo la fascia costiera di Giugliano. “Ho saputo che il prefetto si è attivato per un comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica”, prosegue De Luca ed ha annunciato che la Regione finanzierà l’installazione di alcune telecamere “per dare una mano a controllare gli episodi di delinquenza”. Tutti sanno, però, che la responsabilità, in materia di campi rom, è della Regione e non del Governo. Regione che in questi anni ha sempre scaricato tutto sui comuni, Qualiano e Giugliano.

La cialtroneria di Vincenzo De Luca è patologica, fa finta di accorgersi all’improvviso del campo rom di Giugliano e per giunta se ne lava le mani, pretendendo che sia il Governo nazionale a risolvere il problema. Ha in casa la soluzione per affrontare l’emergenza, non solo a Giugliano ma su tutto il territorio campano: è da anni che io con il Gruppo consiliare della Lega abbiamo presentato un progetto di legge per lo sgombero degli accampamenti abusivi e la riqualificazione di vaste aree della Campania che versano nel più totale abbandono, degrado e nella completa illegalità. Invece di calendarizzare la nostra proposta, il presidente della Regione preferisce continuare con le menzogne, con l’incapacità, l’immobilismo e i no a prescindere che affossano sempre di più i nostri territori. Si vergogni”. Lo afferma Severino Nappi, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Campania.













