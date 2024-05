160 Visite

Un uomo è deceduto in una esplosione avvenuta in un garage al civico 23 di Cupa Vicinale Bolino, nel quartiere Barra, nella periferia Est di Napoli. Al momento sono ignote le cause dello scoppio, seguito da un grosso incendio. La vittima è il 47enne Vincenzo Roselli, proprietario del garage; il corpo è stato rinvenuto a circa venti metri di distanza, sarebbe stato scagliato lì dalla potenza della deflagrazione.













