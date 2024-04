Villaricca, cava Alma: domani riprendono operazioni messa in sicurezza, carotaggi e caratterizzazioni

RIPRESA LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL SITO INQUINATO DI CAVA ALMA IL GIORNO 9 APRILE 2024, DOPO UN LUNGO PERIODO DI FERMO RISALENTE A GIUGNO 2023, RIPRENDERANNO I LAVORI DEL SITO INQUINATO DI CAVA ALMA. L’INTERVENTO RIVESTE UN’IMPORTANZA ECCEZIONALE PER IL NOSTRO TERRITORIO E PRELUDE AD UN PIU CONSISTENTE INTERVENTO DI BONIFICA DEL SITO. TRATTASI DI UN’OPERA DEL VALORE DI CIRCA 5 MILIONI DI EURO A TUTELA DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE DI VILLARICCA NUOVA CON INNEGABILI BENEFICI SU TUTTA LA ZONA INTERESSATA. L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE SI E’ IMPEGNATA FIN DAL SUO INSEDIAMENTO ALLA RISOLUZIONE DELLE QUESTIONI CHE OSTACOLAVANO LA RIPRESA DEI LAVORI ED HA MANTENUTO FEDE AGLI IMPEGNI ASSUNTI NELLA RECENTE CONSULTAZIONE ELETTORALE COME GRUPPO DI “VILLARICCA SUL SERIO”.

RINGRAZIAMO IL SINDACO FRANCESCO GAUDIERI, IL CAPO SETTORE FRANCESCO CACCIAPUOTI E LA GIUNTA COMUNALE TUTTA CHE FIN DAL PRIMO GIORNO SI SONO MOBILITATI PER RAGGIUNGERE QUESTO IMPORTANTE RISULTATO PER IL BENESSERE DELLA CITTADINANZA.

Nota stampa