A Marano letture nel bosco della Salandra con i volontari di NATI PER LEGGERE

158 Visite

Domenica 16 giugno alle ore 10:30 l’Associazione SALANDRA LOVERS insieme ai

volontari del programma nazionale NATI PER LEGGERE accoglierà bambine e

bambini da 0 a 6 anni con i loro genitori nel bosco della Salandra a Marano per una

mattinata out door all’insegna della lettura dialogica e della genitorialità.

Il raduno dei partecipanti è previsto nei pressi del Bar Morra in via Marano Pianura per

proseguire verso la radura individuata nel bosco della Salandra per far vivere a

bambini e adulti un’esperienza di relazione privilegiata attraverso la lettura all’aria

aperta.

Sviluppato assieme all’Associazione Culturale Pediatri, l’Associazione Italiana

Biblioteche e il Centro per la Salute del Bambino, il programma è presente in

tutte le regioni italiane e propone gratuitamente alle famiglie con bimbi fino a 6 anni

di età attività di lettura importanti per lo sviluppo cognitivo dei piccoli perché

incentrate sulla loro relazione con i genitori che sono coinvolti come parte attiva delle

esperienze proposte.

Nutrire la mente dei bambini con esperienze gratificanti sin dalla più tenera età li

aiuterà a crescere sani e a migliorare il loro neurosviluppo soprattutto grazie alla

presenza delle figure genitoriali che svolgono un ruolo fondamentale nei primi anni di

vita e persino nei mesi della gestazione.

Negli incontri tenuti dai volontari NATI PER LEGGERE vengono, così, proposti i libri più

interessanti del panorama editoriale italiano, selezionati secondo i criteri della qualità

narrativa e delle illustrazioni, della qualità tipografica, dell’impaginazione e degli

aspetti pedagogici e vengono applicate le migliori tecniche educative come la lettura

dialogica.

L’associazione SALANDRA LOVERS nata a novembre dell’anno scorso è un tipico

esempio di cittadinanza attiva a favore dell’ambiente e in particolare di un’area verde

ricca di preesistenze archeologiche, il bosco della Salandra, che per anni è stata teatro

di scarichi abusivi di rifiuti di ogni genere. I suoi componenti, che coprono almeno tre

generazioni, stanno operando fattivamente per la sua bonifica e per la sua

praticabilità, mediante prelievo o segnalazione alle autorità competenti dei rifiuti

abbandonati, apertura di sentieri, passeggiate naturalistiche ed ecologiche, e la

proposta di variegati eventi culturali e divulgativi affinché quest’ ultimo polmone di

verde della città divenga sempre più un luogo fruibile liberamente per il benessere dei

cittadini.

Per info e prenotazioni:

https://linktr.ee/salandraloverapp?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAAR0vXyYTGOq7DOj-

35Bw86Gn_VfYQSKeZ-04xR_QSOBkAoJTbK5lq-

EXhTI_aem_ZmFrZWR1bW15MTZieXRlcw&sfnsn=scwspwa













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews