Via San Gennaro ad Antignano: chiusura eccessiva!

Al Vomero fa discutere la recente notizia che via San Gennaro ad Antignano, strada chiusa al traffico veicolare, nel tratto a confine con via Conte della Cerra, dal 29 maggio scorso, a seguito di problemi legati alla sicurezza, generati da un fabbricato pericolante che affaccia sulla pubblica via, non riaprirà prima della fine di luglio, quando, si presume, dovrebbe terminare i lavori di messa in sicurezza in corso sul suddetto fabbricato.

” Due mesi di chiusura è un tempo che appare decisamente eccessivo – afferma Gennaro Capodanno, ingegnere, presidente del Comitato Valori collinari, già presidente della Circoscrizione Vomero -. In particolare considerando l’importanza di quest’arteria, fondamentale collegamento tra la parte bassa della Città e il cuore della municipalità collinare. Inoltre, a pochi passi dal transennamento, c’è la sede del distretto sanitario n. 27 dell’ASL Napoli 1 “.

” Un altro duro colpo per la viabilità veicolare – sottolinea Capodanno – che si aggiunge a quello già inferto dall’assurda quanto contestata pedonalizzazione di un tratto di piazza degli Artisti, provvedimento che attualmente costringe gli automobilisti provenienti da piazza Medaglie d’Oro che devono raggiungere la parte alta del Vomero ad effettuare un lungo e trafficato percorso tra via Mario Fiore, piazza Fangazo e via D’Annibale per raggiungere via San Gennaro ad Antignano e immettersi su via Merliani “. ” A seguito della chiusura di via San Gennaro ad Antignano – puntualizza Capodanno – sono andate in sofferenza sono anche le attività commerciali che hanno la loro sede a monte del tratto di strada transennato, visto che l’area, dopo la chiusura, si è desertificata, causando un forte calo delle vendite e degli introiti “.

Capodanno sollecita al riguardo gli Enti interessati, Comune di Napoli in testa, a mettere in campo soluzioni più rapide, accelerando l’esecuzione dei lavori per mettere in sicurezza il fabbricato, anche con turni di lavorazione post serali e notturni, in modo da poter riaprire la strada al traffico veicolare senza dover arrivare alla fine di luglio.













