Grande Panda, la novità: stile moderno con un tocco retrò

Quest’anno Fiat compie 125 anni, era il 1899 quando il fondatore Giovanni Agnelli aprì le porte della sua fabbrica dei sogni, che da lì a poco divenne il vero motore dell’Italia. Per celebrare un traguardo così importante, il marchio torinese ha deciso di mostrare in anteprima le immagini della nuova Fiat Grande Panda, l’attesa utilitaria che segna il continuo di una favola di successo che dura dal 1980. A luglio, in occasione del compleanno dell’azienda, ci sarà la presentazione ufficiale della quarta generazione della Panda, che diventa Grande.

Fiat Grande Panda, un modello globale

La Fiat Grande Panda andrà ad affiancare, con il suo carico di novità, una evergreen che non scomparirà dalle nostre strade e, soprattutto, dal mercato come la Pandina, ovvero sia l’attuale Panda che proseguirà nel suo percorso commerciale per ancora alcuni anni. La Grande Panda, invece, è un modello tutto nuovo che nasce sulla piattaforma globale Smart Car, una base multi energy che dovrebbe regalare a questo veicolo la possibilità di azzannare ogni tipo di mercato a livello mondiale.

Olivier Francois, CEO di FIAT e CMO globale di Stellantis, ha dichiarato: “Il modo migliore per festeggiare i 125 anni di FIAT è iniziare a scrivere le prime pagine del nostro futuro, a partire dalla nuova Grande Panda. Disegnata a Torino dal nostro Centro Stile, la nuova vettura di FIAT incarna i valori della Panda originale. Con lo scopo di consolidare la presenza mondiale del marchio, questa vettura compatta è basata su una piattaforma globale. Grazie alla Grande Panda, FIAT avvia la sua transizione verso piattaforme comuni globali che raggiungono tutte le regioni del mondo, trasferendo i vantaggi che ne derivano alla propria clientela internazionale. Infatti, la Grande Panda è ideale per le famiglie e per la mobilità urbana in ogni Paese… è una vera FIAT!”. Uno stile moderno ma retrò Compatta ma con personalità. La Fiat Grande Panda entra nel segmento B, quello delle utilitarie, con una lunghezza inferiore ai 4 metri (3,99 metri), cosa che la differenzia dalla concorrenza che viaggia a una media di 4,06 metri. Questo, tuttavia, non toglie carisma e coraggio alle neonata di casa Fiat. Le sue linee un po’ squadrate ma molto contempranee, sanno raccontare bene sia il passato che il presente. Il suo linguaggio stilistico è efficace e sono evidenti, in più parti, i richiami alla progenitrice, a quella Panda che nacque nel lontano 1980 e che fu presentata, per il suo debutto in società, al cospetto del Presidente della Repubblica, Sandro Pertini.













