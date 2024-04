Marano, omicidio Iannone: i giudici dicono no all’abbreviato per gli imputati

291 Visite

Si è appena conclusa l’udienza dinanzi alla XX sezione G.I.P. del Tribunale di Napoli sulla richiesta di abbreviato avanzata dagli avvocati Giovanna Cacciapuoti e Maria Luisa D’Alterio rispettivamente difensori di fiducia di Principe Vittorio e Sorrentino Sabatino, accusati il primo per l’omicidio di Iannone Vincenzo, il secondo per il concorso in occultamento e combustione di cadavere. I fatti verificatisi in Marano di Napoli e risalenti alla notte tra il 15 ed il 16 luglio dell’anno scorso: Vincenzo Iannone incontrava Principe Vittorio ma l’incontro fu fatale per Iannone che fu attirato in una vera e propria imboscata, perdendo la vita sotto la violenza dei colpi del Principe. Presenti stamani il fratello Castrese e la sorella Teresa (il papà di Vincenzo è deceduto circa 10 giorni fa) come persone offese dal reato e costituende parti civili rappresentate dall’Avv. Rosario Pezzella del Foro di Napoli Nord.

L’Avv. Pezzella ha subito fatto presente al P.M. D.D.A. che la mamma ed un altro fratello di Vincenzo non sono stati citati quali ulteriori persone offese ed ha esibito e depositato idonea certificazione attestante lo stato di famiglia integrale in modo da consentire loro alla prossima udienza la costituzione in giudizio come parte civile. “Vincenzo ci manca moltissimo, era sempre presente in famiglia, ci voleva vedere sempre sereni e fiduciosi: un dolore immenso la sua prematura e

tragica scomparsa, siamo qui per ottenere giustizia” così la sorella Teresa visibilmente commossa. “Si tratta di riscrivere con l’inchiostro della verità una vicenda inquietante che ha scosso l’intera comunità maranese” aggiunge l’Avv. Rosario Pezzella oggi presente in aula. All’esito della breve discussione, Il G.U.P. Dott. Nicola Marrone ha dichiarato ambedue inammissibili le richieste degli abbreviati, semplice per Principe, condizionato per Sorrentino. Il processo torna in Corte D’Assise innanzi alla III sezione per l’udienza del

prossimo 29 aprile.

(nella foto l’Avv. Rosario Pezzella).













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews