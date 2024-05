Interrogatorio fiume per Toti: risponde a oltre 180 domande dei pm

33 Visite

«È interesse pubblico mantenere la pace in modo che il porto vada avanti senza intralci. Toti non promette qualcosa a Spinelli, fa un’attività di mediazione. Va ricordato che la proroga è stata decisa dall’Autorità portuale sulla base di parametri precisi. Quando si chiude la vicenda, si lamentano sia Spinelli che Aponte. Se tutti sono un po’ scontenti e un po’ contenti, vuol dire che non si è fatto l’interesse di nessuno». Così l’avvocato Stefano Savi, difensore di Giovanni Toti, intervistato dal “Corriere della Sera”, risponde a una domanda sull’accusa più grave rivolta al governatore della Liguria, che riguarda la proroga della concessione Rinfuse che Aldo Spinelli avrebbe ottenuto con tangenti per 40mila euro a Toti, intervenuto sull’Autorità portuale.













