MARANO, EX SINDACO FINISCE AL PRONTO SOCCORSO PER UN MALORE

Un ex sindaco di Marano, questa mattina, è stato trasportato all’ospedale San Giuliano per un improvviso malore.

Non sono ancora note le cause che hanno costretto uno degli ex primi cittadini del territorio a recarsi presso il pronto soccorso. Per motivi di privacy non citiamo il nome del diretto interessato. In ogni caso ci auguriamo che tutto vada per il verso giusto. Auguriamo all’ex sindaco una pronta guarigione.

Seguiranno aggiornamenti.













