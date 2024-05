La voce dei cittadini. Marano, “annullare la gita scolastica a Pozzuoli, ora non è il caso”

172 Visite

Gentile direttore, siamo diverse mamme cinesi bambini iscritti ai plessi Amanzio e Alfieri. Per lunedì è in programma una gita a Pozzuoli. Noi abbiamo chiesto al dirigente scolastico di annullare tale evento, alla luce di quanto sta accadendo in tutta l’area flegrea. Siano convinte che, almeno in questa fase, non sia opportuno e siano disposte anche a farvi carico di una eventuale penale. Ad oggi non abbiamo ottenuto alcun riscontro.

Lettera firmata da diversi genitori













