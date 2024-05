Marano, scuola a San Rocco e bene confiscati: l’opposizione è divisa e Morra se ne avvantaggia

152 Visite

L’opposizione consiliare? E’ spaccata, almeno sulla questione della scuola (edificio abusivo) di San Rocco. Barbara Schiattarella sostiene a spada tratta le decisioni del sindaco del Pd, che vuole rinnovare il contratto ai privati titolari dell’immobile che non è attualmente a norma per ospitare una scuola; Stefania Fanelli ritiene che i ragazzi di San Rocco abbiano diritto ad avere una sede nella loro zona, pur ribadendo che saranno monitorate tutte le situazioni affinché non ci siano sbavature o anomalie di carattere tecnico e procedurale.

Francesco Santoro, sull’argomento, non si esprime. Salvatore De Stefano ha posto qualche dubbio sull’ultimo sopralluogo effettuato negli uffici Sime, bene confiscato indicato originariamente come sede (per una parte) dei bambini di San Rocco. Sopralluogo nemmeno eseguito per mancanza di chiavi. Nessuna presa di posizione ufficiale da Luigi Biaiano. Michele Izzo e Luigi Savanelli, invece, ritengono sbagliate le scelte che sta adottando la giunta Morra e in particolare il sindaco. Entrambi ritengono dannosa l’idea di espropriare nuove aree a via Barco e rischioso adottare una variante urbanistica per un edificio, quello dei D’Ambra, che allo stato non ha i crismi tecnici per diventare scuola.

Una situazione di assoluta non compattezza, dunque, nella minoranza. Tanto divisa che non sono riusciti nemmeno ad accordarsi per la convocazione di un consiglio monotematico sul caso, che avrebbe forse fugato ogni ulteriore dubbio. Nulla. C’è chi si allinea a Morra, c’è chi tace, c’è chi paventa pericoli, c’è chi insiste sulla possibilità di realizzare un istituto, in breve tempo, nell’area di San Marco di proprietà comunale. Le divisioni, naturalmente, aiutano Morra.













