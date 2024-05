132 Visite

Sede invalidi e mutilati di guerra, sfratto in atto e tante polemiche. Le operazioni sono in corso in piazza della Pace, dove da tantissimi anni era ubicata la sede. Abbiamo interpellato molte persone, ma le notizie sono frammentarie e confuse. Seguiranno, dunque, ulteriori approfondimenti e aggiornamenti.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews