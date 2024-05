Bradisismo, Musumeci: “Soldi a chi vuole andare via, no al sisma bonus”

170 Visite

“Mi sento di escludere il metodo sisma-bonus. Troveremo soluzioni alternative, adeguate, più celeri, non escludiamo neanche l’ipotesi di poter intervenire non soltanto sull’area del bradisismo“. Lo ha detto Nello Musumeci, ministro per la Protezione civile, nel corso della conferenza stampa dopo il vertice interministeriale sull’attività sismica nei Campi Flegrei.

“Stiamo anche cercando di capire se non sia anche utile la strada di sostenere il cittadino che volesse delocalizzare, che dice: ‘Non vogliamo più stare qui'”, ha fatto sapere Musumeci. Tradotto: aiuti economici a chi vuole abbandonare la zona che da mesi è vittima di scosse sempre più frequenti. L’ultima poche ore fa, di magnitudo 4.4. “È un’ipotesi che non mi sembra da sottovalutare, ci stiamo ragionando – ha aggiunto il ministro -, stasera abbiamo posto il tema al centro dell’agenda”.













