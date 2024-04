PER LE PERSONE E LA COMUNITÀ: 1° EDIZIONE DELLA SCUOLA SOCIOPOLITICA DI MARANO. “PARTECIPARE PER IL BENE COMUNE”.

66 Visite

Il circolo cittadino di PER le persone e la comunità lancia a Marano la prima edizione della sua scuola sociopolitica a partire da sabato 20 aprile 2024 p.v.

Un ciclo di cinque incontri per parlare di politica a misura di cittadino.

La scuola è una delle azioni politiche che PER aveva inserito nel proprio programma elettorale in occasione delle scorse elezioni comunali. L’obiettivo di fondo è far riavvicinare le cittadine e i cittadini di Marano alla politica, parlando di politica in modo accessibile a tutti, con la sola volontà di far rifiorire una passione per il bene comune e la consapevolezza che solo il partecipare di ognuno alla sua realizzazione può consentirne davvero la piena e vera realizzazione.

Nei mesi scorsi PER ha provato a coinvolgere attivamente in questo progetto tutte le forze politiche progressiste, riformiste e socialiste presenti sul territorio di Marano di Napoli. Purtroppo, dopo un entusiasmo iniziale, non si è registrata una fattiva collaborazione né tantomeno un interesse concreto al progetto, ad eccezione di Città dei diritti e Sinistra italiana, che hanno partecipato e contribuito alla realizzazione di questa prima edizione della scuola sociopolitica.

Si parte con una riflessione sul significato della politica e l’impegno delle donne e degli uomini di buona volontà a vivere “la più alta forma di carità” come Paolo VI definì la politica, insieme con il prof. Antonio Guarino. Si passa poi a ragionare sul testo unico degli enti locali insieme al prof. Carlo Iannello. Quindi, il bilancio e gli atti contabili con la dott.ssa Cristina Palumbo e l’opportunità dell’economia civile come strumento per costruire la felicità insieme al prof. Giulio Maggiore. Si chiude, infine, con il dott. Giovanni Coppola, parlando di trasparenza, anticorruzione e responsabilità. Lo schema di ogni incontro prevede l’intervento del relatore e, dopo una pausa, un tempo di dialogo tra i partecipanti e il relatore stesso. La sede degli incontri è “Casa della gioia”, che da vent’anni in città rappresenta un punto di riferimento non solo per la vita ecclesiale, ma per tutti.

L’iniziativa è aperta a tutti i giovani e gli adulti che hanno il desiderio di formarsi e informarsi sui temi proposti, con l’obiettivo di ritornare ad appassionarsi alla vita politica della città che è costruire il bene comune e, magari, riscoprire una vocazione all’impegno politico in modo serio, non improvvisato, con gli strumenti utili.













