Donna attinta da colpi di arma da fuoco a Fuorigrotta, in piazza Italia. Alcuni uomini si sono avvicinati e hanno esploso colpi. Con la donna c’erano bambini, uno pare fosse il nipote di 3 anni. Tanto sangue in strada, la donna è stata soccorsa, non sappiamo se sia in pericolo di vita. Seguiranno aggiornamenti.













