Marano, cane abbandonato nel Mercato Ortofrutticolo. Di Fenza: “Individuare subito l’autore del gesto, ha un collare e nella struttura ci sono telecamere”

274 Visite

Non si arresta il fenomeno dell’abbandono dei cani per strada e nei luoghi pubblici. Ieri a Marano abbiamo registrato un altro episodio: un cane bianco di grosse dimensioni con il collare, è stato lasciato all’interno dell’area dove sorgeva il mercato ortofrutticolo di via Unione Sovietica. Il cane visibilmente scosso e impaurito ha abbaiato per tutto il tempo, fin quando non sono giunti sul posto gli agenti della polizia municipale di Marano.

Il filmato è stato diffuso sui social e molti utenti lo hanno segnalato al Consigliere Regionale di Azione – Per Pasquale Di Fenza.

“Ma perché la gente adotta i cani se poi li abbandona in questa maniera così disumana? Non riusciamo proprio ad accettare questo assurdo modo di fare”. -commenta Di Fenza –

“Segnalerò alle autorità competenti la questione, all’interno dell’ex mercato sono state installate di recente delle telecamere, attendiamo di sapere se si intravede dalle riprese qualche soggetto che abbandona il cane, perchè è difficile credere che si sia trovato lì per puro caso. Chi fa male agli animali o li lascia al proprio destino, dopo averli tenuti per anni in casa o in una pertinenza domestica, deve pagare con pene severissime”, ha concluso Di Fenza.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews