Fuorigrotta, l’agguato in piazza: ferita una donna

La donna era in strada con un bambino quando è stata avvicinata da uno scooter, che ha esploso dei colpi di arma da fuoco. Pare fosse il nipote il bimbo che era con lei. I fatti in piazza Italia. Sul posto la polizia, la donna è stata soccorsa dai passanti che hanno cercato di frenare l’emorragia con una cintura, poi è arrivata l’ambulanza che ha trasportato la donna in ospedale.

Diverse macchie di sangue sono state refertate dalla polizia nei pressi di un parco giochi per bambini. La donna aveva una mano amputata. Gli autori dell’agguato aveva i volti travisati da caschi integrali.













