LA SQUADRA DELLA NAPOLI NUOTO IMPEGNATA DA DOMANI AL 10 APRILE AI CAMPIONATI ITALIANI GIOVANILI CRITERIA DI RICCIONE

L’obiettivo è quello di portare a casa dei risultati prestigiosi nei Campi Flegrei da parte dei ragazzi della Napoli Nuoto impegnati da domani al 10 aprile, sia il gruppo maschile che quello femminile, nei campionati giovanili Criteria allo stadio del nuoto di Riccione. “Abbiamo una squadra che ha grosse potenzialità, giovani su cui puntiamo per il futuro che hanno tanto talento e voglia di emergere – ha dichiarato Marco Ricchi, dirigente della Napoli Nuoto -. I ragazzi e le ragazze si sono messi in evidenza nel corso delle ultime settimane e si sono allenati in maniera concreta e con grande determinazione. Sono convinto che possiamo portare a casa diverse medaglie. Siamo una società in crescita e non ci poniamo limiti”.

La squadra maschile è composta da Simone Rippo che sarà impegnato nei 100 e 200 stile libero e nei 200 misti, da Jacopo Grassi nei 50, 100 e 200 dorso, da Ciro Motti nei 50 e 100 farfalla e nei 50 e 100 dorso, da Salvatore Maglietta nei 100 stile e da Gennaro Ferraro nei 100 e 200 dorso e nei 100 farfalla.

La squadra femminile è composta da Alessandra Scotto d’Apollonia nei 50 e 100 stile libero, da Flavia Colonna Romano nei 200 dorso, da Arianna Lanuto nei 100 e 200 farfalla e da Valentina Catuogno nei 100 e 200 rana.

Entrambi i gruppi saranno accompagnati dai tecnici Marina Nappo e Luca Infascelli.













