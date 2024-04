Conte a Bari: “Per M5S non ci sono più le condizioni per le primarie”

34 Visite

“Per il Movimento 5 Stelle non ci sono le condizioni per svolgere seriamente le primarie“. E’ quanto ha detto oggi il leader del M5S Giuseppe Conte a Bari. “A una prima inchiesta giudiziaria, si aggiunge oggi una seconda inchiesta in cui è coinvolto il voto di scambio, cose che noi stiamo denunciando da tempo”, dice il leader del Movimento dopo le dieci misure cautelari, di cui una custodia in carcere, sette ai domiciliari e due divieti di dimora nel Comune di Triggiano. Le misure sono state eseguite dai carabinieri del Comando provinciale di Bari e della sezione di polizia giudiziaria in un’inchiesta della Procura di Bari.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews