L’annuncio di Kate: “Ho il cancro, sto facendo chemioterapia”

La principessa di Galles Kate, consorte dell’erede al trono britannico William, è stata sottoposta oltre due mesi fa a un misterioso intervento chirurgico all’addome, ha rivolto un messaggio in video al Paese nel quale ha rivelato di essere in cura per un cancro.

Il videomessaggio

Alle 18 (19 ora italiana) è arrivato il messaggio che informa dello stato di salute della consorte del principe William.

A gennaio era stata operata all’addome ed era rimasta ricoverata due settimane. La convalescenza, avevano annunciato, sarebbe durata qualche mese. Ma non erano trapelati i dettagli della patologia e dell’intervento chirurgico che aveva subito.

Le parole della principessa: il testo integrale

“Volevo cogliere l’occasione per ringraziarvi personalmente per tutti i meravigliosi messaggi di sostegno e per la vostra comprensione mentre mi stavo riprendendo dall’intervento – ha esordito la principessa – Sono stati due mesi incredibilmente difficili per tutta la nostra famiglia, ma ho avuto a disposizione un’équipe medica fantastica che si è presa cura di me, e di questo vi sono molto grata”.

“A gennaio ho subito un importante intervento chirurgico all’addome a Londra e all’epoca si pensava che la mia condizione non fosse cancerosa. L’intervento è riuscito. Tuttavia, dopo l’operazione, gli esami hanno rilevato la presenza di un cancro. Il mio team medico mi ha quindi consigliato di sottopormi a un ciclo di chemioterapia preventiva e ora sono nelle prime fasi di questo trattamento”.

La chemioterapia e la richiesta di privacy

La Principessa ha aggiunto: “Questo ovviamente è stato un enorme shock e William e io abbiamo fatto tutto il possibile per elaborare e gestire la cosa in privato per il bene della nostra giovane famiglia. Come potete immaginare, questo ha richiesto tempo. A me è servito il tempo di riprendermi da un intervento chirurgico importante per iniziare il trattamento. Ma, soprattutto, ci è voluto del tempo per spiegare tutto a George, Charlotte e Louis in modo appropriato per loro e per rassicurarli che starò bene.

Come ho detto loro, sto bene e divento ogni giorno più forte concentrandomi sulle cose che mi aiuteranno a guarire: nella mente, nel corpo e nello spirito”.

“Avere William al mio fianco è una grande fonte di conforto e rassicurazione. Così come l’amore, il sostegno e la gentilezza dimostrati da molti di voi. Significa molto per entrambi.

Il messaggio ai malati di cancro

“Speriamo che comprendiate che, come famiglia, abbiamo bisogno di tempo, spazio e privacy mentre completo il mio trattamento – ha continuato Kate nel suo discorso – Il mio lavoro mi ha sempre portato un profondo senso di gioia e non vedo l’ora di tornare quando sarò in grado di farlo, ma per ora devo concentrarmi sulla mia completa guarigione”.

“In questo momento, penso anche a tutti coloro la cui vita è stata colpita dal cancro. Per tutti coloro che devono affrontare questa malattia, in qualsiasi forma, vi prego di non perdere la fede o la speranza. Non siete soli”.













