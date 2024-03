Casavatore, Alessia De Simone è il nuovo vice sindaco del Movimento 5 Stelle

65 Visite

Ad annunciarlo il gruppo dei pentastellati con il consigliere Alessandro Sorrentino. “Accogliamo con entusiasmo il nuovo Assessore alle Politiche Sociali, Politiche Giovanili, Associazionismo, Protezione Civile con delega di Vice Sindaco. De Simone, giovane e attiva esponente del Movimento 5 Stelle, entra a far parte della nostra squadra con spirito di servizio e dedizione. A lei vanno i nostri auguri più fervidi per un percorso ricco di soddisfazioni e successi nell’ambito del suo nuovo incarico, sicuri che saprà contribuire in modo significativo al supporto amministrativo e politico del nostro territorio, con particolare attenzione verso le fasce più vulnerabili della popolazione”. “La nostra comunità guarda al futuro con rinnovato impegno e la certezza di poter contare su figure professionali, pronte a mettersi al servizio dei cittadini di Casavatore”. De Simone subentra a Ersilia Limatola che ha presentato le proprie dimissioni dall’incarico a cui non hanno fatto mancare i loro ringraziamenti il movimento locale. “Esprimiamo la nostra gratitudine alla dott.ssa Limatola per il suo prezioso contributo all’interno dell’amministrazione comunale. Il suo impegno costante, la dedizione e la professionalità hanno costantemente contraddistinto il suo operato, anche di fronte a notevoli sfide”. ll Movimento Cinquestelle attraverso un turn over ha sostituito l’assessore dimissionario con Alessia De Simone, mantenendo fede alla linea dettata dal gruppo di attivisti capitanati dal Consigliere Alessandro Sorrentino nell’ottica sia di dare voce al territorio, sia di valorizzare chi ha creduto nei valori del movimento andandoli a rappresentare con la candidatura in lista. Il Consigliere Sorrentino insieme al gruppo di attivisti prosegue nell’opera di costruzione di nuovo progetto politico che veda come asse portante della futura coalizione, l’alleanza PD e Movimento Cinquestelle.” La designazione della dott.ssa De Simone – ha concluso Alessandro Sorrentino – è il frutto di un processo decisionale orientato alla condivisione di ideali e alla valorizzazione di percorsi tracciati nel tempo, incentrato sulla prospettiva di uno sviluppo armonioso del territorio. Giovane figura casavatorese, De Simone vanta una profonda conoscenza del territorio e del tessuto sociale locale, che la rende una risorsa preziosa per la comunità e per la crescita di Casavatore”.

© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti