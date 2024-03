Marano, beni confiscati: il Comune avvia un percorso di consultazione per una struttura ma dalla nota si capisce ben poco, mentre ci sono altre proposte inviate via Pec mai considerate dall’Ente

Avvio di un percorso di consultazione/co-progettazione ai sensi dell’art. 55, del D.lgs. n. 117/2017, aperto alle comunità territoriali e ai soggetti interessati, della durata di 60 giorni, duranti i quali sono previsti incontri, dibattiti, presentazione di proposte e discussione delle stesse, volti alla realizzazione di una “Idea Progettuale”, riguardante la riqualificazione e l’utilizzo di un bene del patrimonio indisponibile del comune di Marano di Napoli trasferito allo stesso Comune, in quanto bene confiscato alla criminalità organizzata, ubicato alla via Marano-Quarto ed identificato al N.C.E.U. al foglio 21 alle particelle 53 e 993.

Il percorso di consultazione/co-progettazione avrà l’obiettivo di raccogliere il punto di vista dei diversi attori coinvolti nell’erogazione e fruizione di un servizio, sollevando i problemi chiave e accelerando il processo di identificazione delle soluzioni. A tale scopo, saranno organizzate sessioni di lavoro di gruppo, durante le quali diversi soggetti saranno invitati a discutere le criticità esistenti e individuare insieme delle possibili soluzioni progettuali, seguendo un percorso guidato da un facilitatore. Le sessioni potranno essere organizzate dal vivo o online per permettere la partecipazione anche da remoto.

Gli interventi devono essere volti a soddisfare mediante soluzioni innovative, i fabbisogni rilevati dalla comunità locale finalizzati all’inclusione sociale, all’occupazione, allo sviluppo locale, ai servizi di welfare(a mero titolo semplificativo nei settori sociale, assistenza sanitaria, assistenza sociosanitaria, educazione, istruzione e formazione, tutela dell’ambiente e dell’economia, valorizzazione del patrimonio culturale, paesaggistico e ambiente, turismo sociale, formazione extrascolastica, agricoltura sociale, servizi strumentali alle imprese sciale).

Gli interessati alla partecipazione potranno inviare istanze a schema libero, proposte, considerazioni preliminari e quant’altro, al seguente indirizzo PEC:

protocollo@pec.comune.marano.na.it

specificando l’oggetto: ca-progettazione di un bene confiscato ubicato alla via Marano-Quarto ed identificato al N.C.E.U. al foglio 21 alle particelle 53 e 993.

In considerazione dei tempi ristretti per l’esecuzione della fase di consultazione/co-progettazione, che avrà inizio dal giorno di pubblicazione del seguente avviso, e cioè, nella data odierna del 05/03/2024, si comunica che il presente avviso è da ritenersi invito alla partecipazione al primo incontro tra le parti interessate, che si terrà in data 20/03/2024 alle ore 11.00 presso la Sala Cavallo del comune di Marano di Napoli.

La fase di consultazione/co-progettazione di cui sopra, si concluderà con l’avvio di una procedura pubblica volta all’assegnazione del bene, per almeno 10 anni, a uno dei soggetti individuati dall’art. 48 co. 3 lett. e) e d) del D.lgs. 159/11 in possesso dei seguenti requisiti di ordine generale:

Iscrizione negli appositi albi o registri prescritti da disposizioni di legge; Previsione espressa, nell’atto costitutivo o nello statuto, dello svolgimento di attività e servizi in area sociale coerenti con quelli della domanda di partecipazione; inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione a procedure di evidenza pubblica previste dal Titolo IV Capo Il del D. Lgs 31/03/2023 n.36 e di qualsivoglia causa di impedimento a stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione.

Inoltre, il soggetto assegnatario dovrà essere in possesso dei requisiti per accedere ad un contributo da concedere ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n.1407/2013 della Commissione, del 18/12/2013, aiuti “de minimis”,

I soggetti assegnatari possono o meno aver partecipato al processo di consultazione/co-progettazione. Successivamente all’assegnazione del bene, si procederà alla progettazione esecutiva ed alla presentazione dell’istanza al fine di ottenere il contributo dalla Regione Campania. Il contributo massimo per la proposta progettuale è di €.360.000,00 di cui:

max €.300.000,00 per gli interventi di ristrutturazione dell’immobile e l’arredo;

max €.60.000,00 per supportare le attività di gestione del bene.

Ulteriori informazioni possono essere richieste al n. 081/2386242 e/o recandosi presso gli uffici comunali posti al terzo piano della sede comunale di via Nuvoletta – ufficio patrimonio – nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 9.00-12.00 e 14.30-17.30.