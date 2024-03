Figc, il presidente Gravina indagato a Roma nell’inchiesta per autoriciclaggio e appropriazione indebita

106 Visite

Il presidente della Figc Gabriele Gravina risulta indagato a Roma nell’inchiesta per appropriazione indebita e autoriciclaggio, in relazione alle segnalazioni redatte nel 2022 dal “Gruppo Sos” della Procura Nazionale Antimafia, su alcune sue operazioni finanziarie risalenti agli anni 2018 e 2019.

Queste stesse informative fanno parte di quelle che la Procura di Perugia, in un’altra inchiesta, ritiene frutto di accessi abusivi da parte del coordinatore del gruppo Sos, il finanziere Pasquale Striano. Vicenda, quest’ultima, per il quale Gravina si ritiene parte lesa, visto che, per i pm umbri, Striano avrebbe costruito una “proposta di trasmissione alla Procura” di Roma, firmata dal magistrato antimafia Antonio Laudati (che risponde di abuso d’ufficio), anche sulla base di appunti ottenuti nel 2022 da Emanuele Floridi (il suo legale nega la circostanza). Floridi è un ex collaboratore di Gravina poi vicino al presidente della Lazio, Claudio Lotito













