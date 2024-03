Napoli. Taxi: Manfredi, valuteremo aumento licenze. Ora non necessario

75 Visite

“Abbiamo avviato una sperimentazione e, in seguito, valuteremo se pensare a un aumento delle licenze. In questo momento le analisi che facciamo ci dicono che l’aumento non e’ necessario”. Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, in merito alla segnalazione dell’Antitrust ai Comuni in merito alle criticita’ relative ai servizi taxi nelle grandi citta’. “Abbiamo fatto una sperimentazione cambiando le turnazioni – argomenta Manfredi – e organizzando in maniera diversa la presenza dei taxi nella citta’. In realta’ il numero dei taxi a Napoli non e’ basso rispetto alla domanda quindi, al termine di questo lavoro, valuteremo se ci saranno ancora dei disagi e se si debba pensare di aumentare le licenze”. (













