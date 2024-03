Giugliano, il derby è tuo: battuta la Turris al De Cristofaro

43 Visite

Il Giugliano si aggiudica il derby. La squadra di Bertotto, reduce dall’impresa sul campo del Crotone, supera di misura (2-1) la Turris. Gara bella e combattuta fin dalle prime battute. I padroni di casa passano in vantaggio al 5′ del primo tempo con un tiro di Balde (deviato da Cocetta), bravo nell’occasione a sfruttare un’iniziativa di Yabre. Gli ospiti pareggiano con Jallow in avvio di ripresa. Poi è Salvemini – ben servito da Ciuferri – a fissare il punteggio sul 2-1. Nel finale proteste della Turris per la mancata concessione di un penalty. Tante occasioni da ambo le parti, partita emozionante. Vince il Giugliano, playoff sempre più vicini.













