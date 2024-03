Marano, gettoni di presenza. De Stefano: “Ecco il mio compenso netto”

281 Visite

Caro direttore, tutti sappiamo che, con i suoi articoli, dà un supporto fondamentale ai cittadini del comune di Marano e limitrofi; senza questo giornale i cittadini di sarebbero molte volte all’oscuro dei fatti di cronaca del territorio. Proprio per questo, desidero portare alla sua attenzione una questione relativa agli importi dei gettoni di presenza pubblicati recentemente sul suo giornale. È stato notato che i dati forniti riguardano gli importi al lordo, senza specificare i netti che sono fondamentali per una comprensione completa e trasparente delle retribuzioni dei consiglieri comunali. Nel dettaglio, io, il consigliere Salvatore De Stefano, dal suo recente articolo, risulto aver percepito 1333,94, ma, è fondamentale comprendere che questo è l’importo lordo. Dopo le dovute detrazioni, per miei 41 gettoni di presenza, divisi per le 3 commissioni di cui faccio parte, ho percepito 833,18 euro netti. Pertanto, suggerirei di integrare le informazioni fornendo anche gli importi netti insieme a quelli lordi, in modo che i lettori possano avere una visione chiara e completa delle retribuzioni dei nostri rappresentanti comunali. Questo contribuirà a promuovere la trasparenza e la fiducia nell’informazione che forniamo alla nostra comunità. Come ha specificato anche lei, ciò che importa è la qualità degli atti.

Salvatore De Stefano

Gentile consigliere, in ogni articolo specifichiamo che si tratta di lordo e lo abbiamo fatto anche in questo caso. Il punto non è quanto incassano i consiglieri, ma quanto spende il Comune ed è tanto, anche perché a parte poche eccezioni, in pochi producono atti realmente utili. Si ricordi che il nostro è un ente dissestato.

La Redazione













