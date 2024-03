MARANO, SANTORO VA ALL’ATTACCO DELL’ASSESSORE VARRIALE: “MI RIVOLGERO’ A C’E’ POSTA PER TE PER PARLARGLI, VISTO CHE E’ ASSENTE DA MESI

249 Visite

“Sono 3 mesi che non vedo più al suo posto di comando l’Assessore Paolo Varriale con delega all’ambiente, polizia municipale e protezione civile. Eppure le materie su cui dovrebbe lavorare il prefato professionista sono molto spinose e chiederebbero una maggiore presenza e attenzione. Purtroppo però ci troviamo al cospetto di un componente della giunta che di Marano conosce poco e non fa nulla per interessarsi alle vicende amministrative che lo riguardaro in prima persona. Ho pensato addirittura di scrivere a “C’è posta per te” sperando che il buon postino di Maria De Filippi riesca a scoprire dove si trova il caro Assessore Varriale. Al Comune abbiamo perso ogni traccia e ci chiediamo a questo punto perchè Morra lo abbia nominato in giunta. Qual è l’obiettivo? Qual è lo scopo? Ripagare delle cambiali elettorali oppure inserire figure autorevoli per rilanciare il paese? Noi la risposta già la conosciamo ma ovviamente lasciamo che siano i cittadini a valutare l’utilità politica di certe figure. Il buon “Matteo” ci chiede spesso di recarci nelle sedi istituzionali per far valere le nostre rimostranza e allora sorge spontanea la domanda: ma come possiamo esercitare il nostro ruolo di consigliere se gli assessori non sono disponibili nemmeno per un confronto. Ci auguriamo che ben presto si abbiano notizie e che Varriale torni in città senza dover passare per il postino di Maria De Filippi.” – lo scrive in un comunicato stampa il Consigliere di minoranza Francesco Santoro.













