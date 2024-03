Calvizzano, nella lite ferito un 17enne e anche altri due minorenni, l’allarme del Sindaco: “Bisogna fermare le baby gang”

95 Visite

Tre feriti, tutti giovanissimi, per una lite lungo uno dei principali corsi della città. Un 17enne e due suoi fratelli sono finiti al pronto soccorso, nella serata di domenica, al culmine di un litigio a pochi passi da una sala giochi. Nessuno dei tre è in pericolo di vita. Il ragazzo, raggiunto dalle coltellate, è stato trattenuto in ospedale, al San Giuliano di Giugliano, per ulteriori accertamenti. I suoi fratelli, invece, sono stati dimessi dopo poche ore. Sul caso indagano gli agenti della polizia del commissariato di Giugliano. Secondo il racconto dei tre giovani agli inquirenti, la lite sarebbe avvenuta lungo il corso Italia e avrebbe coinvolto i tre fratelli e un gruppo di altri giovani della zona. Lo scontro tra i due gruppi sarebbe stato alimentato da una discussione, un banale battibecco tra ragazzi ma sfociato, però, in rissa. Qualcuno dei coinvolti avrebbe poi tirato fuori un coltello e ad avere la peggio è stato il 17enne, raggiunto da diversi fendenti. Nessun colpo, tuttavia, ha intaccato gli organi vitali. Se la caverà con qualche settimana di prognosi. Anche i due fratelli hanno riportato ferite lievi, provocate verosimilmente dalla scazzottata sul corso che congiunge Calvizzano ai comuni di Marano e Mugnano. Per loro, invece, la prognosi è di pochi giorni. La versione dei tre fratelli è tuttora al vaglio della polizia. Gli agenti stanno ricostruendo l’esatta dinamica dell’accaduto, ma allo stesso tempo le indagini proseguono per individuare gli aggressori.

IL FENOMENO

A Calvizzano, e nelle aree limitrofe, il fenomeno delle baby gang è già stato al centro di un ampio dibattito pubblico. Pochi mesi fa, infatti, il sindaco Giacomo Pirozzi fu protagonista del “sequestro” di diverse mazze da baseball. Erano in uso a un gruppo di ragazzini, abituali frequentatori della villa comunale. Il primo cittadino, intervenuto di persona, adottò anche un provvedimento di chiusura della struttura pubblica, aggiungendo «che gruppi di ragazzi ormai da tempo si fronteggiano nelle strade e nei luoghi pubblici della città». Il sindaco, dopo aver redarguito i giovanissimi, aveva informato dell’accaduto anche i carabinieri. L’ultimo episodio, quello che vede coinvolti i tre fratelli residenti a Calvizzano, ha spinto Pirozzi a rincarare la dose: «È una situazione preoccupante per la nostra cittadina e per i comuni limitrofi – scrive in una nota -. Le baby gang agiscono in maniera simile ai clan: si minacciano a distanza, si scontrano sui territori e organizzano raid armati». I ragazzi, non di rado, si danno appuntamento in villa Calvisia, a Calvizzano, divenuta un punto di riferimento, incontro e scontro tra la bande formate tra i comuni di Marano, Mugnano e Melito.

L’INIZIATIVA

«Già tempo fa – sottolinea Pirozzi – fui costretto a bloccare alcuni giovani, ai quali dovetti sequestrare loro le mazze da baseball. Armi che, di lì a poco, avrebbero utilizzato per innescare una rissa con la “banda” rivale. L’altro ieri la situazione è degenerata con un accoltellamento e, solo per fortuna, il giovane coinvolto non è in pericolo di vita. Ho chiesto un incontro alle forze dell’ordine: voglio concordare con i vertici dell’Arma e della polizia una strategia congiunta volta ad arginare questo preoccupante fenomeno criminale».

Gli amministratori locali, non solo Pirozzi, da tempo denunciano fenomeni legati all’universo della micro e macro delinquenza: furti e rapine in primis. Il controllo del territorio, in alcuni punti ancora sprovvisto di telecamere di videosorveglianza, è il vero tallone d’Achille.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright Redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews