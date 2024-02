Cancro ai polmoni: I sintomi da non sottovalutare

Calo di peso non giustificato da diete,

non giustificato da diete, Spossatezza diffusa (astenia),

Dolori ossei ,

, Sintomi neurologici,

Possibile espressione di localizzazioni a distanza (metastasi).

Diagnosi

La visita medica è il primo passo fondamentale per la diagnosi di tumore del polmone. In seguito a diagnosi certa di tumore polmonare e di eventuale stadiazione (ossia in base al coinvolgimento o meno di organi a distanza o linfonodi regionali) è previsto il prelievo di piccoli campioni bioptici (tissutali) e citologici polmonari prelevati per mezzo di biopsie. Sono previsti ulteriori esami di approfondimento diagnostico necessari per stabilire il percorso di trattamento più adeguato per il paziente.