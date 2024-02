Sanremo 2024, padre GioGiò posta foto Geolier con mitra: “Fuitevenne”

115 Visite

La consegna da parte del sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, di una targa personalizzata a Geolier al Maschio Angioino non è piaciuta a Franco Cutolo, papà di Giovambattista Cutolo ‘GiòGiò’, il musicista 24enne ucciso a colpi di pistola da un minorenne all’alba del 31 agosto scorso a Napoli. “Fuitevenne”, scrive Cutolo citando Eduardo De Filippo mentre in un altro post mette il fermo immagine del video di Geolier in ‘Narcos’ in cui imbraccia un fucile. “Sindaco Manfredi grazie, lei è un grande”, scrive in un altro post Cutolo con l’emoticon arrabbiata e disgustata.













