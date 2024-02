Marano, Segrè e Levi. Izzo: “Eccellenze del territorio”

Sul territorio di Marano operano due Istituti Superiori: il Segrè liceo Scientifico con l’ opzione in scienze applicate e il liceo Carlo Levi con gli indirizzi ” Scienze umane, linguistico e classico. Il liceo Carlo Levi è ormai una eccellenza del territorio per gli studi umanistici per gli studenti che aspirano a una formazione completa e articolata dei nuovi saperi, rispondendo ai nuovi bisogni della formazione, del servizio del futuro cittadino, e promulga la cultura dell’eccellenza culturale ovunque ed in qualsiasi modo venga richiesto. L’ Istituto è guidato magistralmente dal Dirigente Scolastico Prof.ssa Angela Rispo, donna di scuola che ha sempre messo al centro dell’ azione didattica organizzativa l’ alunno fruitore attivo del proprio percorso di formazione. I docenti seguendo le indicazioni della Preside sono delle eccezionali guide alla curiosità del sapere. La scuola è una vera fucina delle eccellenze visti i risultati conseguiti dai maturandi ogni anno. Una realtà culturale che dà lustro a un territorio in cerca del proprio riscatto socio – culturale, nella consapevolezza che la rinascita del territorio passa soprattutto attraverso la cultura del sapere.

Michele Izzo