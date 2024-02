Melito: I vicini chiamano il 112. Carabinieri arrestano topo d’appartamento

252 Visite

A Melito di Napoli i carabinieri della locale tenenza hanno arrestato per tentato furto in appartamento Gennaro Grammatico*, 42enne di Fuorigrotta già noto alle forze dell’ordine.

Sono le 21.30 quando i condomini del parco Aurora chiedono aiuto al 112. Un uomo era stato notato mentre si aggirava nel complesso residenziale. Quando i carabinieri sono arrivati sul posto hanno sorpreso il 42enne mentre tentata di introdursi all’interno di un appartamento e lo hanno bloccato. L’arrestato è in attesa di giudizio.













