NAPOLI. Colpisce 73enne con un martello, arrestato dai carabinieri un 26enne

196 Visite

La stesa e poi il sopralluogo. I carabinieri della stazione Barra insieme ai militari del nucleo operativo della compagnia Napoli Poggioreale hanno arrestato Emmanuele Celeste*, 21enne del posto già noto alle forze dell’ordine, denunciata la 24enne compagna convivente. Dopo i colpi sparati da ignoti in 4ª Traversa Villa Bisignano 52 (sulla vicenda sono in corso indagini n.d.r.) i carabinieri hanno effettuato i rilievi e approfondito i controlli effettuando diverse perquisizioni nelle aree comuni e nelle abitazioni del posto.

Durante il sopralluogo i militari hanno notato 2 fori sulla facciata di un palazzo. Ispezionate le aree comuni dello stabile, i carabinieri trovano nei vani dei contatori elettrici un panetto di 50 grammi di hashish, 4 ovuli con all’interno altri 40 grammi di hashish e diverso materiale per il confezionamento dello stupefacente. Tutto sequestrato a carico di ignoti. I carabinieri però, a quel punto, decidono di perquisire l’appartamento della coppia e lì vengono rinvenuti e sequestrati altri 7 ovuli con all’interno 76 grammi di hashish. I due devono rispondere di detenzione di droga a fini di spaccio. L’uomo è in carcere.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright Redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews