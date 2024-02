Marano, il racconto di una mamma: “Il ristorante non accetta bambini particolari, siamo dovuti andare via”

1.515 Visite

Caro direttore, voglio segnalarle quello che mi è accaduto ieri, a Marano, in un noto locale, dove c’eravamo recati perché è un posto all’area aperta e dove, in teoria, i bambini possono giocare. Mia figlia (Sonia, nome di fantasia) è celiaca, siamo entrati e abbiamo fatto presente questo e che la ragazzina – tranquilla e dolce di carattere – necessitava (per l’animazione) di una piccola attenzione in più. Appena l’abbiamo fatto presente agli animatori, dopo un po’ ci hanno riferito (credo dopo un consulto con i titolari della struttura) che “non potevano accogliere bambini particolari”, aggiungendo che non avevano cibo per celiaci. Una scusa per mandarci via. Così abbiamo fatto, ma quanta amarezza e delusione.

Lettera firmata dalla mamma di Sonia

Nelle prossime ore approfondiremo ulteriormente la vicenda e, eventualmente, racconteremo ulteriori dettagli.

