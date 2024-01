“Vedi Napoli e poi…cadi”: al Vomero è di nuovo emergenza buche

69 Visite

A Napoli, segnatamente nel quartiere collinare del Vomero, continua a tenere banco la situazione disastrosa delle strade cittadine con dissesti che ogni anno mietono tantissime vittime. Danni incalcolabili per la società civile ma anche per le già disastrate casse del Comune. Danaro che potrebbe essere più proficuamente investito per il risanamento delle arterie interessate, invece che per il risarcimento dei danni ai malcapitati. Intanto sul social network Facebook, tiene banco il gruppo dal titolo significativo: “ Buche partenopee, vedi Napoli e poi…cadi “, al link https://www.facebook.com/groups/118555458162699 , gruppo fondato dal presidente del Comitato Valori collinari, già presidente della Circoscrizione, Gennaro Capodanno, che sta riscuotendo notevoli consensi, con oltre 1.800 iscritti. Tantissime le segnalazioni di buche e di avvallamenti presenti in numerose strade e piazze della Città. Un contributo, anche fotografico, messo a disposizione di quanti interessati.

“ Questo gruppo – spiega Capodanno nella presentazione – nasce con il precipuo scopo di segnalare alle autorità competenti, con foto e racconti, i dissesti e le buche presenti sulle carreggiate e sui marciapiedi delle strade napoletane, che, in molti casi, sono datate. Numerosi i passanti vittime dei dissesti sui marciapiedi. Altrettanto folta la pattuglia degli automobilisti e, principalmente, dei motociclisti vittime di buche e voragini sulle carreggiate. Quando va bene a risentirne è la colonna vertebrale, per i continui sbalzi determinati dalle precarie condizioni di molte strade “.

“ Intanto continuano ad arrivare segnalazioni di nuove buche e nuove voragini che si aprono sui marciapiedi e sulle carreggiate delle strade – sottolinea Capodanno -. Una delle ultime, sul ponte di via Cilea, nei giorni scorsi ha causato l’ennesima vittima. Si tratta di una signora di 70 anni che, inciampata in una buca generata dalla mancanza di alcuni cubetti di porfido dalla pavimentazione, è caduta rovinosamente a terra. La signora è stata prontamente soccorsa dia passanti, riportando però, nella brutta caduta, una frattura alla spalla con la probabilità di dover essere operata “.

“ Il problema non è più dilazionabile – afferma Capodanno –. Bisogna subito porre rimedio a questa preoccupante situazione che riguarda innanzitutto la sicurezza e l’incolumità delle persone ma anche i danni causati agli autoveicoli, costretti a transitare su strade i cui dissesti si ripercuotono sulle parti meccaniche con conseguenze immaginabili “.

Capodanno al riguardo sollecita, ancora una volta, l’intervento degli uffici competenti dell’amministrazione comunale affinché vengono messe in atto tutte le iniziative tese ad eliminare le tante buche e avvallamenti presenti lungo del strade, previo apposito censimento.

