La carenza degli enzimi pancreatici: a cosa servono

122 Visite

In Italia c’è carenza di farmaci a base di enzimi pancreatici, quei medicinali che contengono pancrelipasi (lipasi, amilasi e proteasi) e vengono usati per trattare l’insufficienza pancreatica causata dall’incapacità del pancreas di produrre e/o secernere gli enzimi necessari alla digestione del cibo. A lanciare l’allarme è Fedez e chi, come lui, li assume quotidianamente perché è stato operato per un tumore al pancreas, oppure ha avuto altri tumori gastrici o malattie che hanno danneggiato il pancreas: gli enzimi pancreatici sono infatti medicinali fondamentali per la vita di tutti i giorni (vanno assunti dopo ogni pasto) e servono “per poter mangiare e assimilare il cibo” spiega il rapper che, in alcune storie su Instagram, ha denunciato la carenza di questi medicinali.

“Da un mese a questa parte sembra che non si trovino” dice Fedez, che ha raccontato di averne una piccola scorta in casa, ma che la sta finendo, e che come tante altre persone non riesce più a trovare il medicinale in farmacia. Un problema già noto all’Agenzia italiana del farmaco (AIFA) e confermato anche dal Ministero della Salute, dovuto all’elevata richiesta e problemi nella fornitura da parte di Viatris, l’azienda che produce l’unico farmaco a base di enzimi (Creon) autorizzato in Italia.

Cosa sono gli enzimi pancreatici (pancrelipasi)

Appartengono alla categoria degli enzimi pancreatici i farmaci a base di pancrelipasi, una miscela di enzimi (lipasi, amilasi e proteasi) normalmente prodotti dal pancreas e necessari alla trasformazione dei cibi in costituenti che possono essere assorbiti e quindi assimilati dall’organismo.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews