Giugliano, domani Gratteri al Minzoni

Domani pomeriggio alle ore 15:00, il noto magistrato antimafia Nicola Gratteri, Procuratore Capo di Napoli, sarà intervistato dal giornalista Nello Trocchia presso l’Istituto scolastico G. Minzoni di Giugliano in Campania.

Gratteri, figura di primo piano nella lotta alla ‘ndrangheta calabrese, ha affrontato il tema dell’antimafia e del suo sviluppo nel corso del tempo. Emergendo negli anni ’80 come risposta alla presenza della criminalità organizzata, l’antimafia è ancora un movimento relativamente giovane se paragonato alla lunga storia della mafia in Italia.

Durante l’incontro presso l’IIS G. Minzoni, Gratteri affronterà il tema dell’importanza di continuare a sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema, soprattutto coinvolgendo le nuove generazioni. La lotta alle mafie riguarda infatti il futuro dell’intera società italiana.

L’evento, organizzato dall’associazione Schierarsi, è occasione per offrire uno sguardo privilegiato sull’esperienza in prima linea di un magistrato antimafia come Nicola Gratteri contro la ‘ndrangheta e il potere criminale nel nostro Paese.

