Marano, accorpamento D’Azeglio-Ic San Rocco. Il professor Alfano: “Le due realtà non scompariranno, siamo pronti a fornire ogni chiarimento a genitori e alunni”

Sono Ivan Alfano, docente presso la SSPG D’Azeglio sita in via Piave 51 in Marano Di Napoli.

Le scrivo perché ho notato che molti cittadini di Marano non sanno bene la situazione che si è verificata con l’ accorpamento della nostra scuola all’ IC San Rocco sito in via Castel belvedere 3 di Marano di Napoli. Dal dizionario Treccani la parola “Accorpamento ” (termine Burocratico) indica : “Riunire in un unico corpo, cioè in un’unica struttura, enti, uffici, organi, servizi o altri elementi, al fine di coordinarne e renderne più efficiente l’attività “. Questo vuol dire che ne le esistenti strutture dell’IC San Rocco, ne quello della D’Azeglio scompariranno, ma anzi verranno “riuniti in un unico corpo per renderne più efficiente l’attività”. Dato che in questo periodo di “iscrizioni scolastiche” molti genitori sono disinformati , alle volte ascoltano le voci di persone più disinformate di loro, o addirittura affidano il loro “sapere” nelle dita di scrivani onniscienti e veggenti di social ( come lo chiamo io faKebook), gradirei precisare che : la SSPG M.D’Azeglio e l’IC San Rocco, continueranno con la loro Offerta Formativa per ragazzi, ci sono e ci saranno progetti Curricolari ed Extracurricolari per gli alunni. Noi docenti siamo presenti e a disposizione degli alunni e dei loro genitori. Se qualcuno avesse mai qualche dubbio io ci sono: Prof.re Ivan Alfano.













