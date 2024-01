Meloni in Turchia, intesa sui migranti

76 Visite

È durato circa due ore il vertice bilaterale tra la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il presidente turco Recep Tayyp Erdogan a Istanbul, un incontro in cui si è discusso di guerra in Ucraina, export del grano attraverso un corridoio sicuro nel Mar Nero e del rafforzamento della cosiddetta cooperazione in materia migratoria, tema su cui tra Roma e Ankara sarebbe vicina un’intesa per la gestione dei flussi dalla Libia.

Il faccia a faccia tra i due leader, prima visita bilaterale di Meloni in Turchia dopo diversi incontri a margine di eventi internazionali, si è tenuto a palazzo Vahdettin, la residenza di Istanbul del presidente turco. Il bilaterale è stato l’occasione “per rinsaldare il rapporto tra due Paesi partner, amici e alleati”, hanno detto le stesse fonti.

Meloni, arrivata ad Istanbul questa mattina, ha “espresso grande apprezzamento per i costanti sforzi di mediazione diplomatica di Ankara” sulla guerra in Ucraina, “con particolare riferimento alla riattivazione della ‘Black Sea Grain Initiative’ per sbloccare l’invio del grano dai porti ucraini” dopo che nel luglio scorso la Russia non ha rinnovato l’intesa. L’incontro inoltre, “ha permesso un confronto sui grandi temi globali” in vista “della presidenza italiana del G7 con particolare riferimento alla guerra a Gaza e all’invasione russa in Ucraina”, fa sapere palazzo Chigi.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews