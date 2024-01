Saluto romano, la Cassazione: non è reato se fatto in contesti commemorativi

63 Visite

In relazione al saluto romano bisogna contestare il reato di apologia del fascismo previsto dall’articolo 5 della legge Scelba (del 1952). Questa la decisione delle Sezioni unite della Cassazione che hanno annullato la condanna nei confronti di 8 persone che avevano fatto il saluto romano durante un corteo commemorativo di estrema destra a Milano nel 2016. Gli ermellini hanno disposto per loro un nuovo processo di appello.

Gli imputati erano stati assolti per l’assenza dell’elemento soggettivo e poi condannati in secondo grado, nel 2020, in riferimento alla legge Mancino del 1993 che punisce le manifestazioni pubbliche di ideologie discriminatorie. La Suprema corte, oggi, ha annullato e rinviato ad altra sezione della corte d’appello del capoluogo lombardo.

L’avvocato generale della Cassazione Pietro Gaeta, nel suo intervento all’udienza in corso oggi davanti alle Sezioni Unite della Suprema Corte, aveva sostenuto che il saluto romano “rientra nel perimetro punitivo della legge Mancino quando realizza un pericolo concreto per l’ordine pubblico”. In sostanza per il pg bisogna distinguere la finalità commemorativa con il potenziale pericolo di ordine pubblico: “La nostra democrazia è forte e sa distinguere”, ha detto.

Non si parla dunque di quanto avvenuto quest’anno alla commemorazione del 46mo anniversario della strage di Acca Larentia , a Roma, per la quale è stato aperto un fascicolo con oltre 10 indagati e sono state identificate dalla Digos un centinaio di persone. Ma il legame c’è perché ora l’obiettivo era fare chiarezza una volta per tutte su una questione che fino ad ora ha generato sentenze diverse in base a diversi orientamenti delle corti chiamate a esprimersi nel tempo.













