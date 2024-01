Napoli. Armato: Sabato notte bianca di musica e cultura al rione Sanità

92 Visite

Assessore Teresa Armato: “Invito tutti sabato – a partire dalle ore 18 e fino a mezzanotte – al rione Sanità per Sanità, la sesta edizione dell’evento di musica e cultura voluto e finanziato dall’assessorato al Turismo e alle Attività produttive e organizzato in collaborazione con la Terza Municipalità, con la direzione artistica di Massimiliano Jovine e Gianni Simioli. Turisti e cittadini potranno scoprire o riscoprire l’identità di uno dei quartieri della città più ricchi di storia e cultura. In diverse strade e piazze ci saranno musica del vivo e dj set. In occasione della manifestazione, i principali siti archeologici e culturali della Terza Municipalità come il museo Jago, l’acquedotto Romano del Serino, la chiesa della Misericordiella e le catacombe San Gennaro, resteranno aperti fino a mezzanotte e potranno essere visitati su prenotazione”.

Nel corso della notte bianca, sul palco di piazza Sanità si esibiranno: Gabriele Esposito, Andrea Settembre, Greg Rega, Sara Penelope Robin, Silvia Uras, Plug, Mv Killa, Stè, Cecchy, Dipinto, Ars Nova e Bagaria Orchestar, Bimbi di fumo e Simona Boo, Gaié, Annibale, Vesuviano, Kamaak, Officina 011, Mixed by Erry, Marsica, Vincenzo Bles, Rico Femiano, Luciano Caldore, Monica Sarnelli, Gianni Fiorellino, Rayo, Milena Setola, Giuseppe Madonna, Dario Cuomo, Amed dj set, Gigi Soriani dj set.













