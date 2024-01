100 Visite

E’ il Napoli la prima finalista della Supercoppa italiana a Riad. Il 3-0 alla Fiorentina è netto: reti di Simeone nel primo tempo, poi doppietta nel finale di Zerbin per la gioia di Mazzarri. Solo cattive notizie per Italiano: per la viola giusto il rimpianto del rigore sbagliato nel primo tempo da Ikoné, ma la squadra non è mai stata pericolosa nella ripresa alla ricerca del pareggio.