Pronto soccorso ospedale Boscotrecase, interrogazione di Nappi (Lega): basta alibi, De Luca si attivi immediatamente per la riapertura

“Urge dare risposte immediate a un’utenza di oltre 200mila unità rispetto al grave caso dell’ospedale Sant’Anna e Maria Santissima della Neve di Boscotrecase. Il presidente De Luca continua a trincerarsi dietro i soliti alibi e sembra aver dimenticato perfino la morte di una bimba, respinta al nosocomio boschese perché il pronto soccorso è chiuso da tre anni. Ma noi non dimentichiamo. Per questo motivo ho presentato apposita interrogazione consiliare che discuterò in Aula domani, per chiedere al presidente della Giunta regionale se anche alla luce della tragedia verificatasi lo scorso dicembre, all’ennesima manifestazione di protesta che ha visto la partecipazione di migliaia di cittadini, oltre ai numerosi impegni assunti e mai rispettati, intenda finalmente attivarsi con tutti i provvedimenti del caso, per la riapertura del pronto soccorso e il ripristino di tutte le funzioni originarie dell’ospedale di Boscotrecase, indicando pure tempi certi sull’attuazione. I cittadini non possono attendere oltre”. Lo afferma Severino Nappi, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Campania, annunciando l’interrogazione che sarà discussa nel corso del Question Time di domani.













