Napoli, fatta per Mazzocchi

Pasquale Mazzocchi al Napoli, adesso ci siamo. Decisiva la volontà del giocatore, che da napoletano corona il sogno di vestire l’azzurro. L’accordo tra i club è stato trovato a metà strada tra l’offerta iniziale di De Laurentiis e la richiesta della Salernitana di 5 milioni: affare chiuso per 3 milioni, con Mazzocchi che si legherà al Napoli fino al 30 giugno 2027. Mazzarri può sorridere: il laterale 28enne era una sua richiesta, un jolly che può coprire diversi ruoli e non soltanto fungere da vice Di Lorenzo. Anzi, con lui in rosa il tecnico può valutare anche il ritorno alla difesa a tre, con Di Lorenzo braccetto di destra dietro e proprio Mazzocchi a tutta fascia a destra. Manca ancora la firma ma è tutto definito, anche le visite mediche in programma per domani a Roma: il Napoli mette a segno il primo colpo di gennaio e ora può concentrarsi sulla chiusura dell’affare Samardzic con l’Udinese.